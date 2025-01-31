Депутат Нилов заявил, что решать проблему кадрового голода нужно своими силами

Фото: ldpr.ru

Решать проблемы кадрового голода в России нужно своими силами, такой позиции придерживаются в ЛДПР, сообщает News.ru со ссылкой на председателя думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

"У нас действительно сложилась сегодня непростая ситуация на рынке труда, когда у нас крайне низкая официальная безработица. Собственных кадров у нас не хватает, и мы вынуждены приглашать людей из-за границы", – объяснил парламентарий.

Но миграция, убежден Нилов, должна быть на основе целевого набора по запросу конкретного предприятия, отрасли или региона, а не хаотично. В частности, для этого власти российских субъектов могут вводить запреты на работу иностранцев в разных сферах, а также регулировать стоимость патента.

Ранее экономисты призывали решать проблему с дефицитом кадров в России комплексно – повышать производительность труда и заменять сотрудников на современную технику. Однако для этого нужны время и политическая воля, так как иностранные специалисты приносят почти 300% прибыли.

