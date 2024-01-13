Кения собирается направить десять тысяч граждан в Россию для трудоустройства

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Власти Кении собираются направить 10 тысяч граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед, сообщает РИА Новости.

Помимо России, жители Кении отправятся на работу в Саудовскую Аравию, Германию, Израиль и Сербию.

Россия и Кения договорились о трудоустройстве 10 тысяч кенийцев, однако в какой отрасли им будет предложена работа, не сообщается.

Известно, что Израиль примет 30 тысяч кенийцев для работ в сельском хозяйстве, Сербия предоставит им 20 тысяч рабочих мест в строительстве и сфере услуг, Саудовская Аравия примет 2,5 тысячи кенийских медработников, а в Германии для кенийцев будет создано 250 тысяч различных рабочих мест.

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