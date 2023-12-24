Дефицит кадров в России достиг почти 5 млн человек в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2022–2023 годах в РФ вырос дефицит кадров, по итогам этого года в государстве не хватает порядка 4,8 миллиона работников. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование научного сотрудника "Института экономики РАН" Николая Ахапкина.

Он привел данные Росстата и рассказал, что в середине 2023-го число работников, которых требуется принять на вакантные места, составило 6,8% от списочной численности. В свою очередь, в прошлом году этот показатель составил 5,8%.

"Если распространить представленные Росстатом данные на всю совокупность занятых, то нехватка работников в 2023 году ориентировочно составит 4,8 миллиона человек", – сказал Ахапкин.

Как уточнил операционный директор сервиса "Подработка" Александр Ветерков, порядка 91% российских компаний сообщили о кадровом голоде. Больше всего они испытывают потребность в продавцах, операторах, водителях, токарях и сварщиках, поделился эксперт.

Сильнее всего недостаток сотрудников выявили в обрабатывающем производстве, строительстве и транспорте, говорится в статье. В итоге компаниям приходится нанимать временных специалистов, а также повышать расходы на фонд оплаты труда.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России почти полностью задействовала свои трудовые ресурсы, в настоящее время ситуация с кадрами достаточно острая. По ее словам, для дальнейшего роста необходимо повышение производительности труда.

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