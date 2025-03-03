В Москве начался прием заявок на участие в проекте "Твой старт в туризме"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Начался прием заявок на участие в первом потоке просветительского проекта "Твой старт в туризме". Он рассчитан на молодых специалистов, студентов вузов и колледжей в возрасте от 18 до 35 лет, мечтающих построить карьеру в туристической индустрии, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участие в интенсиве могут принять жители всех регионов России, при этом уровень образования и текущее место работы не имеют значения. Первый поток проекта пройдет с 15 апреля по 31 мая. В эти два месяца участники смогут погрузиться в индустрии туризма и гостеприимства с экспертами отрасли, изучив актуальные инструменты и практики. Кроме того, их ждет общение с профессионалами и единомышленниками.

Занятия пройдут в онлайн-формате. Лекции можно будет послушать в записи, а практикумы встроить в свое учебное или рабочее расписание. В этом году в проекте появилось нововведение – участники конкурса смогут более тесно взаимодействовать с туристическими компаниями Москвы. Работа конкурсантов будет строиться на реальных кейсах игроков туриндустрии, чтобы будущие специалисты были максимально вовлечены в деятельность организаций.

Интенсив состоит из теоретических модулей и практикумов. Первый предполагает несколько лекций в записи, с которыми можно будет ознакомиться в любое время в личном кабинете. Практикум включает в себя вебинары в прямом эфире, в рамках которых участники будут напрямую взаимодействовать с представителями туристической отрасли. Темы практикумов – "Как развивается индустрия туризма и гостеприимства", "Будущее индустрии. Тренды и как с ними работать", "Экономика туризма" и другие.

Отмечается, что интенсив может помочь студентам начать реальную карьеру благодаря прохождению профориентационного тестирования. По его результатам они получат доступ к бирже вакансий туристической отрасли столицы на портале "Ruspass. Бизнес". Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте проекта start.business.russpass.ru, заявки принимаются до 10 апреля.

Ранее правительство Москвы объявило конкурс на соискание премии в сфере управления персоналом. Решение о проведении конкурса было принято Сергеем Собяниным. В нем смогут принять участие сотрудники и руководители кадровых служб со всей России.

Кроме того, в столице началась регистрация на участие в ежегодном фестивале "Московская студенческая весна". Он объединит творческую молодежь города в десятый раз. Учащиеся представят работы и номера по 13 направлениям, одно из которых посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.