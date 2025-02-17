Участники из 46 регионов подали заявки на новый конкурс Депкульта Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 400 заявок из 46 регионов России поступило для участия во Всероссийском открытом конкурсе по формированию кадрового резерва в московских театрах. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам главы Депкульта Москвы Алексея Фурсина, заявки поступили из Якутии, Приморского края, Мурманской области, Крыма, Татарстана и других субъектов России. Кадровый резерв будет сформирован в июне – после завершения этапов отбора заявок экспертным советом, собеседований, обучения и презентации собственных проектов.

Экспертный совет возглавил начальник управления театров департамента культуры Москвы, декан продюсерского факультета Школы-студии МХАТ Александр Фокин. Также в качестве экспертов указаны худрук Театра на Трубной Дмитрий Астрахан, заместитель худрука Московского еврейского театра "Шалом" Андрей Соколов, создатель и худрук продюсерской компании "Независимый театральный проект" Эльшан Мамедов и другие.

Рассмотрение заявок завершится 28 февраля. В ходе очного этапа, который пройдет с 1 по 24 марта, организаторы и экспертный совет проведут с конкурсантами собеседования.

С 1 апреля по 31 мая будет обучение в рамках программ повышения квалификации на базе профильных творческих вузов, стажировка в столичных театрах и работа с наставниками. Участникам предстоит создать собственный проект в соответствии с конкурсным направлением. В июне по результатам защиты проектов определят лучших участников и подведут итоги. Фактически победители конкурса войдут в кадровый резерв московских театров и получать возможность занять руководящие должности.

В конкурсе участвуют профессионалы со всей России. Главное требование – возраст от 27 лет и опыт работы в сфере культуры и искусства не менее 5 лет.

Тем временем в Москве продолжается фестиваль школьных театров "Живая сцена". Он проходит в городе уже третий раз. В рамках проекта своим опытом с юными москвичами делятся знаменитые актеры и режиссеры. Также ребята представляют собственные спектакли.