Собянин: в 2024 году московские театры посетили 4,7 миллиона человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

По итогам 2024 года московские театры посетили 4,7 миллиона человек. Это число на 100 тысяч человек превысило показатели 2023 года, установив новый рекорд за последние 5 лет, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

При этом наиболее популярными оказались Московский театр оперетты, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Театр Сатиры и Театр Эстрады.

Не менее важным в данном вопросе стало то, что столица обновила многие театры, повысив качество постановок и число премьер. Так, МАМТ в течение года поставил восемь новых спектаклей, а Московский театр оперетты вновь начал ставить "Мистера Икс".

Кроме того, в 2024 году, к 100-летию Театра Сатиры, город организовал ремонт его здания на Триумфальной площади. При этом за год до этого подошли к концу реставрационные работы в Театре Эстрады.

В общей сложности в течение 10 лет в столице построили, реконструировали и завершили капитальный ремонт 41 театра.

Ранее в столице начался третий сезон Московского театрального фестиваля-конкурса школьных театров "Живая сцена". Участие в нем примут более 20 тысяч учащихся школ и колледжей города. В этом году число участников фестиваля на 30% превысило их количество в 2024-м.