Спектакль по письмам академика Филатова покажут в Доме русского зарубежья

Фото: телеграм-канал "Екатерина Диброва Forwarded from Фонд им. В.П. Филатова"

Премьера спектакля "Каждый человек должен видеть солнце", который основан на письмах академика Владимира Филатова, пройдет в Доме русского зарубежья имени Солженицына 6 февраля.

В сценарий пьесы вошли письма супруги Филатова Варвары Скородинской, литературные произведения, связанные с жизнью и профессиональной деятельностью академика, воспоминания коллег и последователей, а также ранее не опубликованные документы.

Главные роли в постановке исполнят заслуженные артисты России Ольга Кабо и Владислав Демченко, а режиссером-постановщиком выступит член гильдии кинорежиссеров РФ Игорь Маслов-Коробейников.

Премьера спектакля состоится в рамках Филатовского культурного форума. Этот проект приурочен к 150-летию со дня рождения академика. Его целью является сохранение исторического и научного наследия России, привлечение молодежи к изучению культуры и истории отечественной медицины.

Также ожидается, что форум поможет гостям сформировать понимание истинного звания врача и патриота, развить креативное видение и мышление в профессии и в обществе на примере жизни Владимира Филатова.

Проект организован Международным фондом развития биомедицинских технологий имени В. П. Филатова и реализуется при поддержке Совфеда, Минздрава РФ, Президентского фонда культурных инициатив, Национального центра исторической памяти при президенте РФ и научном сопровождении Российской академии наук.

Между тем в столице стартовал третий сезон Московского театрального фестиваля-конкурса школьных театров "Живая сцена". Участие в нем примут более 20 тысяч учащихся школ и колледжей города.

На фестивале юные артисты представят свои постановки в двух категориях, уже ставших традиционными – "Драматическом спектакле" и "Музыкальном спектакле". Кроме того, в этом году попробовать свои силы можно будет и в двух новых категориях – "Театральном олимпе" и "Исторической памяти".