В "Москонцерт Холле" пройдет премьера спектакля об участнике СВО

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В "Москонцерт Холле" 8 февраля состоится премьера спектакля "Штабной писарь". Зрителям покажут философскую притчу о доблести, поиске смысла жизни и природе человека, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Главный герой постановки – путешественник во времени по имени Марк. Однажды он оказывается во временной петле. Его друг Ким, последователь восточной философии, направляет Марка по пути благородства.

В спектакле исследуется тема поиска любви и смысла жизни как в мирное время, так и во время проведения боевых действий, подчеркивается важность братства и поддержки. Глубину постановке придают объемная декорация-трансформер и видеоряд.

Пьеса написана в рамках проекта "Таврида.Арт", а сюжет основан на реальной истории участника СВО Николая Чернобровкина, удостоенного почетных наград "Орден мужества" и "За отличие в службе" второй степени.

Показы спектакля пройдут 8, 9, 21 февраля и 14 марта. Продолжительность постановки – 1 час 50 минут. Посетить пьесу смогут зрители старше 16 лет.

Между тем в Москве продолжают работать более 30 "Домиков добра". Туда москвичи приносят подарки бойцам спецоперации, а также детям, проживающим на новых российских территориях. Последним чаще всего дарят игрушки, конфеты и настольные игры, а военным – теплую одежду, головные уборы и термобелье.