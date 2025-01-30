Владимир Машков поддержал конкурс "Подмастерья" для талантливых театралов

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Народный артист России, художественный руководитель "Современника" и тТеатра Олега Табакова Владимир Машков высказался в поддержку Всероссийского открытого конкурса "Подмастерья", направленного на формирование кадрового резерва руководителей театров. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Есть три главных условия, способствующих творческому воображению в театре, считал режиссер Георгий Товстоногов. Это – разделить замысел, быть в нем органичным и быть способным к импровизационному поиску. К этому должны быть готовы все участники конкурса", – сказал он.

Машков добавил, что молодые руководители, которые приходят работать в столичные театры, должны знать историю и концепции развития театра, уметь брать на себя ответственность, а также чтить традиции и вносить новые идеи.

23 января открылся прием заявок на участие в конкурсе "Подмастерья" для тех, кто хочет руководить московскими театрами, и продлится до 16 февраля. Принять участие смогут граждане России от 27 лет, зарегистрированные и постоянно проживающие в стране.

После отбора конкурсанты получат возможность пройти стажировку в театре и обучение у мастеров, а также создать собственный проект. Отмечается, что по итогам конкурса наиболее перспективные участники войдут в резерв худруков столичных театров.