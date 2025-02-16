Московские школьники представят спектакли, основанные на реальных событиях

В Москве в самом разгаре фестиваль школьных театров. Проект под названием "Живая сцена" проходит уже в третий раз. В нем своим опытом с юными актерами делятся знаменитые актеры и режиссеры. Они помогают детям подобрать репертуар и участвуют в репетициях.

В конкурсе – четыре номинации. Одна из них – "Историческая память", в которой ребята представляют спектакли, основанные на исторических событиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.