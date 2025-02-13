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13 февраля, 13:45

Культура

"Сити": подборка российских кинопремьер

"Сити": подборка российских кинопремьер

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Команда проекта "Сити" составила подборку российских кинопремьер.

В прокат вышла романтическая комедия "По любви" с актерами Ангелиной Стречиной и Павлом Табаковым в главных ролях. В центре сюжета – Арсений и Валя. Они не знакомы, хотя живут в одном подъезде. Герои застревают вместе в лифте. Чтобы скоротать время до прихода помощи, Арсений предлагает Вале ответить на 36 вопросов, после которых, по его теории, они влюбятся друг в друга.

Следующий фильм – "ON и Она" с актрисой Юлией Пересильд, которая играет разработчицу искусственного интеллекта Ксению. Девушка едет на отдых в Тайланд и снимает жилье, где есть система "умный дом" по имени Маркус. Ксении настолько нравится собеседник, что она уже готова выйти за него замуж. Только вот он запирает ее в доме и заставляет жить по своим правилам.

Еще одна премьера – "Пророк. История Александра Пушкина" с актером Юрой Борисовым. В основе сюжета – биография поэта.

Подробнее – в программе "Сити".

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