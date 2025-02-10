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10 февраля, 11:45

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Сергей Собянин: театры Москвы за прошлый год посетили 4,7 млн человек

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В 2024 году спектакли столичных театров посмотрели 4,7 миллиона человек. Это на 100 тысяч больше, чем в 2023 году, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Такой рост популярности связывают с обновлением театральных зданий и увеличением количества постановок. По словам художественного руководителя Театра Сатиры Евгения Герасимова, в афише идут как классические, так и новые спектакли, которые проходят с аншлагами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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