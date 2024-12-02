В РФ могут ввести ответственность за образование несанкционированных свалок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Группа депутатов Госдумы направила на заключение в кабмин законопроект по введению административной ответственности за образование несанкционированных свалок. Это поможет повысить ответственность за нарушение экологических норм, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Инициаторами законопроекта являются члены комитета ГД по строительству и ЖКХ во главе с главой комитета Сергеем Пахомовым. Проект предлагает ввести ответственность за нарушение требований к размещению отходов на территории, не предназначенной для этого.

Также парламентарии предложили ввести ответственность за нарушение порядка создания мест накопления отходов и за нарушение требований к проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов.

Как считают авторы документа, принятие инициативы позволит уменьшить число нарушений. По их словам, после одобрения законопроекта правительством его внесут на рассмотрение в Госдуму.

"В целях повышения ответственности граждан за нанесенный вред и ущерб окружающей среде мы разработали законопроект, которым ужесточаем штрафные санкций за нарушение требований законодательства в области обращения с отходами", – отметил первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ, соавтор документа Владимир Кошелев.

Еще один соавтор проекта, член комитета ГД по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон сказал, что ответственность за нарушения является одним из тонких моментов в сфере обращения с отходами. По его мнению, законопроект необходимо рассмотреть в соответствии с реальностью.

Между тем несанкционированный выброс строительного мусора в Москве в тестовом режиме фиксируют 30 камер ЦОДД. Мосгордума ввела административную ответственность за несоблюдение порядка обращения с отходами строительства и сноса в июне. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, после этого камеры установили у объектов, где образуются отходы и на маршрутах движения перевозчиков.

