Камеры ЦОДД в тестовом режиме фиксируют нарушения вывоза строительного мусора в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несанкционированный выброс строительного мусора в Москве в тестовом режиме фиксируют 30 камер ЦОДД, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Мосгордума ввела административную ответственность за несоблюдение порядка обращения с отходами строительства и сноса в июне. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, после этого камеры установили у объектов, где образуются отходы и на маршрутах движения перевозчиков.

При транспортировке строительного мусора нужно зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе "Отходы строительства, сноса и грунта" (АИС "ОССиГ"), созданной для контроля за перевозкой отходов и правильностью их утилизации. Привлекать нарушителей к ответственности будет департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Глава ведомства Юлия Урожаева назвала профилактику нарушений, касающихся незаконного складирования строительных отходов, одной из приоритетных задач департамента природопользования.

Она привела статистику, согласно которой свалки в Москве на 80% состоят из строительного мусора. По ее словам, власти непрерывно совершенствуют методы, которые позволяют контролировать перемещение отходов строительства и сноса, не создавая при этом дополнительной нагрузки для перевозчиков.

В июне Сергей Собянин подписал закон о штрафах за нарушения порядка обращения с отходами строительства и сноса. За нарушения этого закона для физлиц предусмотрены штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 250 тысяч рублей. За повторное нарушение размер штрафа для граждан составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 250 до 300 тысяч рублей.

До этого закона были предусмотрены штрафы только за транспортирование и размещение отходов строительства и сносов без разрешения на их перемещение. Однако это не охватывало все возможные нарушения в этой сфере.

