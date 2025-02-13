Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Благотворительная акция "Почта любви" пройдет на катке в "Лужниках". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Любой желающий сможет сделать сюрприз близкому человеку. Для этого в павильоне катка необходимо будет получить стикер с номером, после чего сообщить курьеру, какому гостю нужно отправить открытку с романтическим посланием.

Акция будет проведена в поддержку благотворительного фонда "Антон тут рядом", деятельность которого ориентирована на создание комфортного жизненного маршрута для людей с аутизмом. Все средства, направленные спорткомплексом в фонд, пойдут на развитие его программ.

Для посетителей катка акция пройдет бесплатно 14, 15 и 16 февраля на сеансах с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 22:30. Для того, чтобы получить стикер, нужно подписаться на телеграм-канал "Лужники Life" и поставить лайки на три последних публикации.

Катки, открытые на площадках "Московских сезонов" в рамках проекта "Зима в Москве", работают в любую погоду. За счет применения современных технологий лед удается сохранить крепким и устойчивым.

Между тем на ВДНХ подготовили познавательную и развлекательную программу в честь Дня влюбленных. Так, в пятницу, 14 февраля, на катке ВДНХ с 17:00 до 21:00 будут проводиться танцевальные мастер-классы. Также там организуют тематическую фотозону и проведут интерактивное мероприятие "Любовь с первого взгляда".