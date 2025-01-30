"Сити": подборка фильмов недели на стримингах и в кино

Команда проекта "Сити" составила подборку фильмов, которые можно будет посмотреть в столичных кинотеатрах, а также на стриминговых сервисах.

В честь китайского Нового года в Москве будут показывать кинокартины режиссера Вонга Карвая. Среди них – драма "Чунгкингский экспресс", а также мелодрамы "2046" и "Любовное настроение".

Кроме того, на стримингах недавно начал выходить мистический сериал "Охотники за призраком", а 13 февраля состоится премьера сериала "Аутсорс" с Иваном Янковским. Также уже доступны к просмотру 6 серий анимационного сериала "4етыре" о Всадниках Апокалипсиса.

Подробнее – в программе "Сити".