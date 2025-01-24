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24 января, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Искусство в глазах смотрящего" открылась в Москве

"Культура за 100 секунд": выставка "Искусство в глазах смотрящего" открылась в Москве

Выставка-форум "Уникальная Россия" открылась в Гостином Дворе

Юра Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на "Оскар"

Актер Юра Борисов прокомментировал номинацию на премию "Оскар"

Киножурналист рассказал, какие шансы у актера Борисова получить "Оскар"

Новости часа: около 900 тыс иностранцев прошли биометрический контроль на транспорте

Киножурналист рассказал, какие шансы у актера Борисова получить "Оскар"

Выставка-форум "Уникальная Россия" проходит в Москве

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В Новой Третьяковке открылась выставка художницы Евгении Лясниковой "Искусство в глазах смотрящего". Работы выполнены в технике холст в холсте, который создает эффект многослойности.

В кино можно увидеть французский фильм "Братья по нотам". Это история о разлученных в детстве братьях.

В зале "Зарядье" пройдет концерт к 165-летию писателя А.П. Чехова. Там прозвучат композиции по произведениям драматурга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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