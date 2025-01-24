"Культура за 100 секунд": выставка "Искусство в глазах смотрящего" открылась в Москве

В Новой Третьяковке открылась выставка художницы Евгении Лясниковой "Искусство в глазах смотрящего". Работы выполнены в технике холст в холсте, который создает эффект многослойности.

В кино можно увидеть французский фильм "Братья по нотам". Это история о разлученных в детстве братьях.

В зале "Зарядье" пройдет концерт к 165-летию писателя А.П. Чехова. Там прозвучат композиции по произведениям драматурга.

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