Актер Михаил Тройник рассказал о своем отношении к негативным комментариям в соцсетях

По словам актера Михаила Тройника, негативные комментариях в соцсетях сперва злят и разочаровывают его, однако потом он старается понять их. Артист подчеркнул, что для него любая критика важна.

Кроме того, Тройник отметил, что зрители не обязаны разбираться во всех культурных кодах и специфике актерской профессии.

Большое интервью с Михаилом Тройником выйдет в четверг, 23 января, в эфире телеканала Москва 24.