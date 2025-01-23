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23 января, 14:30

Культура

Актер Михаил Тройник рассказал о своем отношении к негативным комментариям в соцсетях

Актер Михаил Тройник рассказал о своем отношении к негативным комментариям в соцсетях

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По словам актера Михаила Тройника, негативные комментариях в соцсетях сперва злят и разочаровывают его, однако потом он старается понять их. Артист подчеркнул, что для него любая критика важна.

Кроме того, Тройник отметил, что зрители не обязаны разбираться во всех культурных кодах и специфике актерской профессии.

Большое интервью с Михаилом Тройником выйдет в четверг, 23 января, в эфире телеканала Москва 24.

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