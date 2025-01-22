Хореограф Евгений Папунаишвили рассказал о пользе терапии танцами

По словам хореографа Евгения Папунаишвили, некоторые пары приходят на танцевальную терапию по рекомендациям психологов. Он отметил, что девушки, которые позволяют партнерам вести в отношениях, в танце становятся еще женственнее.

Папунаишвили уверен, что мужчинам важно научиться вести свою партнершу не только в танце, но и в жизни.

Большое интервью с Евгением Папунаишвили выйдет в среду, 22 января, в эфире телеканала Москва 24.