"Сити": главные музыкальные события недели в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку концертов на эту неделю. 23 января на сцене клуба "16 тонн" группа "Маша и медведи" отпразднует день рождения большим выступлением.

В этот же день на сцене Lюstra Bar выступят "Братья Грим", которые порадуют поклонников хитами и новыми композициями.

25 января состоится концерт Дмитрия Колдуна в "Мумий Тролль Music Bar". Певец в том числе исполнит песню 2024 года "Ревную тебя".

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