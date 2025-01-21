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21 января, 16:45

Культура

"Сити": главные музыкальные события недели в Москве

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"Сити": культурная программа на предстоящую неделю

Команда проекта "Сити" составила подборку концертов на эту неделю. 23 января на сцене клуба "16 тонн" группа "Маша и медведи" отпразднует день рождения большим выступлением.

В этот же день на сцене Lюstra Bar выступят "Братья Грим", которые порадуют поклонников хитами и новыми композициями.

25 января состоится концерт Дмитрия Колдуна в "Мумий Тролль Music Bar". Певец в том числе исполнит песню 2024 года "Ревную тебя".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культураконцертывидеоДенис Лукьянов
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