20 января, 12:55Культура
"Культура за 100 секунд": в Москве покажут спектакли театров малых городов России
В Театре Наций начинаются показы спектаклей-победителей 21-го фестиваля театров малых городов России. Жюри выбрало лучшие постановки из 16 участников.
Тем временем в Новой Третьяковке проходит выставка "Искусство труда". На ней собраны лучшие работы с фестиваля "Время вперед". Художники специально создали для него экспонаты о разных профессиях. Для этого они посещали различные предприятия, где наблюдали за рабочими.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.