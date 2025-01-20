"Культура за 100 секунд": в Москве покажут спектакли театров малых городов России

В Театре Наций начинаются показы спектаклей-победителей 21-го фестиваля театров малых городов России. Жюри выбрало лучшие постановки из 16 участников.

Тем временем в Новой Третьяковке проходит выставка "Искусство труда". На ней собраны лучшие работы с фестиваля "Время вперед". Художники специально создали для него экспонаты о разных профессиях. Для этого они посещали различные предприятия, где наблюдали за рабочими.

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