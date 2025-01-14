Спектакли "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" в праздники прошли с аншлагом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спектакли "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" в новогодние праздники прошли с аншлагом – представления посетили более 4 тысяч человек. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В праздничных постановках приняли участие артисты Дмитрий Певцов, Валерий Николаев, Глеб Пускепалис, Анна Большова, Эвклид Кюрдзидис и другие. Заслуженная артистка России Ольга Кабо сыграла супругу князя Кузьмы Минина.

"Меня поразила щедрость, с которой супруга отдает все свое сокровенное мужу для того, чтобы он вернулся целым. Это вообще сегодняшняя наша история. Мир начинается с каждого из нас: с того, что я рассказываю своим детям, какие знания они получают в школе", – отметила она.

Артистка также подчеркнула условия кинопарка, которые позволяют организовать масштабные постановки, посвященные истории России. В основе сюжета спектакля лежат события, произошедшие в период Смутного времени. Одной из причин его начала стал кризис в правящей династии, что привело к борьбе за власть, вмешательству Польши и Швеции, голоду и обострению противоречий.

Постановка включает историческую и фантастическую истории. Девочка Мотя из нашего времени отправляется в прошлое, чтобы понять причины и последствия событий. Она становится свидетельницей заговоров поляков и предательства атамана Ивана Заруцкого, видит мужество русского народа, подвиги Минина и Пожарского и освобождение Москвы от польских захватчиков.

Спектакль был создан с использованием 3D-технологий, проекции которых выводились на здания соборов и палат Московского Кремля в декорациях "Соборная площадь Москвы". Он сочетает исторические костюмы, электронную музыку и хореографию, а сценарий был написан драматургом Алексеем Зензиновым и народным артистом РФ Валентином Клементьевым.

Авторы постановки стремились к исторической точности. Так, в спектакле есть сцена, где Минин и Пожарский собирают пожертвования для создания ополчения. Режиссер Эдуард Бояков использовал реквизит и музыку, чтобы показать единство русского народа и его готовность пожертвовать собой ради победы над поляками.

Премьера спектакля состоялась с аншлагом 21 декабря 2024 года. Трибуны заполнили зрители самых разных возрастов. Художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, зритель одного из первых показов, назвал постановку невероятной. Он рассказал, что в Москву стоит приехать только ради спектакля.