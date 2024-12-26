Команда спектакля "Соборная площадь" поделилась секретами постановки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Коллектив, создавший мультимедийное представление "Соборная площадь", раскрыл некоторые секреты своей работы. Хореограф-постановщик Никита Мошков и руководитель проекта Мария Кубланова рассказали, как создавался спектакль, и объяснили, почему он оказался таким успешным.

"В принципе работать вместе с такими людьми, как Эдуард Бояков (режиссер спектакля. – Прим. ред.), большая честь и ответственность. Особенно когда мы делаем спектакль одними из первых на площадке кинопарка "Москино", – цитирует Мошкова портал мэра и правительства Москвы.

Как он рассказал, в процессе работы над проектом артисты нашли общий язык и смогли создать особую обстановку на площадке. По словам хореографа, ключевым моментом было то, что танцевальные номера не казались отдельными элементами в сюжете, а стали его неотъемлемой частью.

Уникальность постановки заключается в гармоничном объединении элементов технологического перформанса и драматического театра, обратила внимание руководитель проекта Мария Кубланова.

"В театральном драматическом спектакле сведение происходит на базе реплик. Если в шоу во главе угла стоит технология – здесь все, включая режиссера, подчинены ей, – то в театре все идет от текста пьесы и режиссерского драматургического решения", – подчеркнула она.

Спектакль "Соборная площадь" будет идти до 23 февраля 2025 года по выходным дням. В новогодние каникулы представления будут проходить ежедневно в 17:00 и 18:30.

Кроме того, в кинопарке "Москино", где проходят представления, открылся каток с искусственным покрытием, который будет работать всю зиму. Его площадь составляет 900 квадратных метров. Горожане могут посетить и тюбинговую горку, а также лыжную трассу.