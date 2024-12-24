Спектакль "Соборная площадь" в кинопарке "Москино" прошел с аншлагом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В минувшие выходные в кинопарке "Москино" состоялись премьерные показы спектакля "Соборная площадь", сюжет которого опирается на исторические события Смутного времени. Трибуны на показах заполнили зрители самых разных возрастов, как москвичи, так и гости столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Художник, музыкант и актер Сергей Бугаев, зритель одного из первых показов, назвал постановку невероятной. Он рассказал, что в Москву стоит приехать только ради спектакля. Кроме того, он поблагодарил режиссера Эдуарда Боякова, задействованных актеров и художников.

Еще одна зрительница Екатерина Пикатова отметила, что благодаря таким постановкам гораздо проще донести до детей информацию о событиях российской истории, благодаря ярким героям и красивым костюмам, которые остаются в памяти надолго. Она выразила уверенность, что обязательно посоветует спектакль своим друзьям и близким.

Галина Алексеева посетила представление вместе с дочерью. Спектакль оставил у них приятные впечатления. Они высоко оценили исторический сюжет, а также простоту повествования.

"Это патриотично, красиво. Прекрасные световые эффекты. Это тоже нужно, особенно для молодежи", – рассказал еще один зритель Олег Куранов.

Спектакль "Соборная площадь" будет идти до 23 февраля следующего года. В новогодние праздники его можно будет посетить ежедневно в 17:00 и 18:30.

Представление проходит на свежем воздухе в декорации "Соборная площадь Москвы". Для зрителей обустроена крытая площадка на 300 мест с подогревом. Спектакль длится 60 минут и рассчитан на зрителей от шести лет.

С 14 декабря в кинопарке началась зимняя культурная программа. В рамках масштабного проекта "Зима в Москве" кинопарк организует новогодние экскурсии и выступления артистов, квесты и творческие мастер-классы.

До 12 января будут проходить экскурсии "Киноэкспедиция: новогодние открытки". Ее участникам покажут декорации колокольни Ивана Великого и Теремного дворца Московского Кремля, исторических улиц Берлина, а также настоящий самолет Ту-154.