В столице открылась выставка к 200-летию здания Большого театра

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Выставка в честь 200-летия со дня торжественного открытия здания Большого театра заработала в Москве, сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

"В экспозиции представлены издания, рассказывающие об истории Большого театра: от первого здания архитектора Христиана Розберга до последней современной реконструкции", – уточнил Овчинский.

Здесь можно узнать о художниках, которые создавали эскизы декораций и костюмов для постановок театра, а также увидеть различные уникальные исторические книги.

Экспозиция работает в Библиотеке архитекторов и урбанистов по адресу: дом 6, 2-я Брестская улица. Посетить выставку можно в течение месяца.

Ранее стало известно, что столичные власти за 5 лет передали в оперативное управление культурным учреждениям, театрам, зоопарку и школам искусств 15 новых объектов. Общая площадь сооружений составила свыше 52 тысяч квадратных метров. Так, в конце 2019 года в Вешняках построили музыкальную школу имени Ференца Листа.

