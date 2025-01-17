Директор Пушкинского музея Галактионова прокомментировала свое назначение

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Ольга Галактионова, назначенная новым директором Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, в беседе с Москвой 24 призналась, что предложение возглавить культурное учреждение было очень внезапным, ответственным и волнующим.

По ее словам, говорить о планах, а также о том, в какую сторону теперь будет двигаться музей, можно будет месяца через два.

"Нужно сначала понять, вникнуть, что к чему у нас", – пояснила она.

Информацию о кадровых перестановках в Пушкинском музее подтвердили накануне, сообщив, что Елизавета Лихачева, которая с марта 2023 года была директором учреждения, уходит со своей должности.

Уже 17 января стало известно о назначении Галактионовой. На пост ее утвердила министр культуры Ольга Любимова. Она пожелала коллеге успехов на новом посту.

Сама новый директор Пушкинского музея считает, что ее главная задача на нынешней должности состоит в сохранении и приумножении значения этого учреждения.

С 2021 года Галактионова руководила музейно-выставочным комплексом РОСИЗО. Под ее руководством, напомнила Любимова, создавались крупные выставки "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР".