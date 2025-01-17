Директор Пушкинского музея Галактионова рассказала о задачах на новом посту

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Новый директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Ольга Галактионова рассказала, что ее главная задача на нынешней должности состоит в сохранении и преумножении значения Пушкинского музея. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

"Моя главная задача – сохранить и преумножить значение одного из главных музеев мира, каким является ГМИИ Пушкина", – заявила Галактионова.

Ранее министр культуры Ольга Любимова сообщила, что новым директором ГМИИ им. А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова. Она пожелала коллеге успехов на новом посту.

С 2021 года Галактионова руководила музейно-выставочным комплексом РОСИЗО. Под ее руководством были реализованы такие крупные выставки как "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР".

