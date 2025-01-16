В Пушкинском музее подтвердили информацию о кадровых перестановках. Елизавета Лихачева, которая с марта 2023 года была директором учреждения, уходит со своей должности.

В СМИ считают, что новым гендиректором музея станет руководитель Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова. Она училась в Российской академии живописи, ГИТИС и Нью-Йоркской киноакадемии.

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