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16 января, 22:15

Культура

В Пушкинском музее подтвердили информацию о кадровых перестановках

В Пушкинском музее подтвердили информацию о кадровых перестановках

Новым директором ГМИИ имени Пушкина назначена Ольга Галактионова

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В Пушкинском музее подтвердили информацию о кадровых перестановках. Елизавета Лихачева, которая с марта 2023 года была директором учреждения, уходит со своей должности.

В СМИ считают, что новым гендиректором музея станет руководитель Государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО" Ольга Галактионова. Она училась в Российской академии живописи, ГИТИС и Нью-Йоркской киноакадемии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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