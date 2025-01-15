Новые экскурсии стали доступны участникам проекта "Московское долголетие"

Участников "Московского долголетия" приглашают на новые экскурсии в национальном центре "Россия" на Краснопресненской набережной. Например, там можно посетить выставку в "Библиотеке будущего", узнать интересные факты о писателях-фантастах и увидеть, как их когда-то вымышленные идеи воплотились в реальность.

В конце программы гостей будет ждать выставка работ современных художников из разных стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.