Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 09:45

Общество

Новые экскурсии стали доступны участникам проекта "Московское долголетие"

Новые экскурсии стали доступны участникам проекта "Московское долголетие"

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 97% 15 января

Новости регионов: в Магаданской области из-за морозов задерживают авиарейсы

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сортировочная" запустили конкурс с розыгрышем iPhone 16

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 746 мм ртутного столба 15 января

Москвичи смогут получать кешбэк при оплате счетов на портале mos.ru до 10 января 2026 года

Жители Москвы рассказали, что они думают об общении с роботами

"Утро": скорость ветра в Москве составит 3–4 м/с 15 января

Шеф-повар рассказал, как выбрать спелый и сладкий ананас

Московский студент прошел все линии метро

Участников "Московского долголетия" приглашают на новые экскурсии в национальном центре "Россия" на Краснопресненской набережной. Например, там можно посетить выставку в "Библиотеке будущего", узнать интересные факты о писателях-фантастах и увидеть, как их когда-то вымышленные идеи воплотились в реальность.

В конце программы гостей будет ждать выставка работ современных художников из разных стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика