Участники "Московского долголетия" смогут посетить новые экскурсии в центре "Россия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники проекта "Московское долголетие" смогут посетить новые экскурсии "Создавая будущее", которые проводятся в национальном центре "Россия", передает портал мэра и правительства столицы.

Одна из таких экскурсий проводится в "Библиотеке будущего". На ней гости смогут узнать, как представляли прогресс писатели-фантасты прошлого и какие литературные произведения послужили источником вдохновения для изобретателей. Также посетителям расскажут, какие предсказания из художественных книг уже сбылись.

После этого они смогут пройти в зал изобретений, где увидят, как плоды воображения писателей получили свое воплощение в реальных технологиях. Им расскажут, кто создал привычные для нас устройства, и опишут влияние фантастики на развитие науки и техники.

В завершение экскурсии гости побывают на выставке произведений современных художников, которые творят в России, Китае, Иране, Индии, Эфиопии и Бразилии. Их произведения отражают размышления своих создателей о настоящем и будущем.

Первыми гостями этого экскурсионного маршрута стали лидеры клубов из центров московского долголетия. Они поделились, что посещение экспозиций позволило им открыть для себя большое количество интересных фактов.

"Около тысячи участников проекта "Московское долголетие" уже посетили национальный центр "Россия". Гости, которые делились своим впечатлением, рассказывали нам, что испытали чувство гордости и спокойствия за будущее страны. Мы с большим трепетом относимся к участникам проекта, всегда готовим для них особых экскурсоводов, а также для удобства создали отдельную ссылку для регистрации на экскурсии", – приводит портал слова руководителя отдела по организации экскурсий национального центра Евгении Сироты.

Как отметили побывавшие на экскурсии участники проекта "Московское долголетие", они намерены посетить выставку еще раз, но уже с членами своих семей. Экскурсия также помогла многим из них получить мотивацию для воплощения в жизнь собственных целей. Так, по словам Лидии Булатовой, одной из посетителей экскурсии, экспозиция призывает гостей не бояться мечтать, поскольку даже самые необычные грезы, как показывает время, могут воплотиться в жизнь.

Принять участие в экскурсии смогут все желающие участники "Московского долголетия". Для этого им необходимо пройти предварительную регистрацию.

Ранее в проекте "Московское долголетие" появилось новое направление, связанное с миром кино, и теперь каждую среду в 18:00 будут проходить показы и обсуждения. Участникам клуба предложат не только посмотреть фильмы, но и пообщаться и задать вопросы кинокритикам, режиссерам, актерам и другим экспертам.