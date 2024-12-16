"Московское долголетие" приглашает на предпремьерные показы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Московское долголетие" появилось новое направление, связанное с миром кино и теперь каждую среду в 18:00 будут проходить показы и обсуждения, передает портал мэра и правительства столицы.

Участникам клуба предложат не только посмотреть фильмы, но и пообщаться и задать вопросы кинокритикам, режиссерам, актерам и другим экспертам.

"В "Московском долголетии" театральное и киноискусство пользуется большой популярностью: представители старшего поколения изучают историю кинематографа, осваивают азы актерского мастерства, снимаются в фильмах и сериалах", – поделился заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Он назвал киноклуб новой культурной традицией "Московского долголетия", отметив, что такие встречи организованы не только для приятного времяпрепровождения, но и для поддержания социальной, интеллектуальной и эмоциональной активности горожан "серебряного" возраста.

Встречи киноклуба будут проходить как очно в центре московского долголетия "Пресненский", расположенном по адресу Пресненский Вал, дом 14, корпус 5, так и онлайн во всех остальных центрах. Зрители трансляции также смогут поучаствовать в обсуждении с экспертами и задать интересующие их вопросы.

Москвичам старшего поколения также предлагается посещать предпремьерные показы некоторых сериалов и фильмов. Так, они первыми увидели сериал "Мамонты", который повествует о простодушном пенсионере, ставшим жертвой телефонного мошенника. А 18 декабря участникам киноклуба представят документальный сериал "На крючке: когда звонит мошенник", из которого они смогут узнать о новых схемах обмана, а также о том, кто и с помощью каких высокотехнологичных сервисов этому противостоит.

25 декабря пройдет вечер короткометражного кино. На встрече покажут три картины – "Метель" режиссера Ирины Батовой по одноименной пьесе Марины Цветаевой, "Самый счастливый день" режиссера Юлианы Гримуты и "Свечу желаний" Марианны Фроловой. При этом в последней картине часть сцен были сняты в центре московского долголетия "Жулебино" с участием активистов проекта.

А после новогодних праздников кинопоказы продолжатся 15 и 22 января. Всех желающих приглашают посмотреть эпизоды документального проекта "Дедлайн". Он демонстрирует, как сегодня разрушаются стереотипы о возрасте и старшем поколении.

Ранее в проекте "Московское долголетие" стартовал зимний сезон. В его рамках для горожан старшего поколения впервые проведут тематические экскурсии, посвященные истории новогодних праздников. Кроме того, для участников проекта открыли группы по скандинавской ходьбе, гимнастике и общей физической подготовке.

