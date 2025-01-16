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16 января, 16:06

Культура

"Ленком" не согласился с обвинениями Дмитрия Певцова

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Театр "Ленком Марка Захарова" не согласился с обвинениями народного артиста России Дмитрия Певцова о том, что учреждение якобы солгало о поддержке большинством членов творческого совета решения не допускать его на сцену. Об этом сообщается в телеграм-канале театра.

"Аудиопротокол заседания, выступления членов совета и выписка из протокола за подписью руководителя совета находятся в театре", – добавили там.

"Ленком" отказался публиковать выступления коллег и призвал Певцова не продолжать конфликт.

Актер заявил о своем расставании с театром 15 января. Его фотография была убрана из фойе, где висели портреты ведущих артистов "Ленкома". Свой последний спектакль в этом театре он сыграл 24 ноября 2024 года.

Представители "Ленкома" уточнили, что артист уволился еще в 2021 году, когда стал депутатом Госдумы. Ему позволяли продолжать выходить на сцену в рамках срочных договоров, но из-за ряда негативных высказываний Певцова творческий совет театра решил отстранить его от работы.

Певцов называл это утверждение ложным.

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