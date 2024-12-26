"Сити": какие новинки вышли на больших экранах и стримингах

Команда проекта "Сити" составила подборку новых премьер, которые можно увидеть на больших экранах и на стримингах.

Первая новинка кинопроката – российское фэнтези "Финист. Первый богатырь". Это легенда о приключениях Финиста Ясного Сокола, который вместе с другом отправляется в неизведанные земли Востока, чтобы победить всех чудовищ.

Еще одно семейное кино, которое можно посмотреть перед Новым годом, – это фэнтези "Домовенок Кузя". Фильм снят по мотивам советского мультика. Сюжет кинокартины и герои такие же, как в мультфильме.

Также скоро можно будет посмотреть спортивный мультсериал "Чемпионы". Это проект в жанре буффонада, то есть утрировано-комичный. Создатели вдохновлялись мультфильмами режиссера Бориса Дежкина, такими как "Шайбу! Шайбу!" и "Матч-реванш".

Подробнее – в программе "Сити".