"Сити": какие спектакли стоит посмотреть в новогодние каникулы

Команда проекта "Сити" составила подборку ярких спектаклей, которые стоит посмотреть на новогодних каникулах.

В Московском театре на Таганке в канун Нового года подготовили подарок для всех москвичей и гостей столицы. Легендарным спектаклем "Вишневый сад. Комедия" провожают 2024 год в самом авангардном театре страны. Режиссер Юрий Муравицкий выразил в постановке свое видение пьесы.

Для самых маленьких зрителей и их родителей в Театре-студии Всеволода Шиловского подготовили спектакль "Золушка" по одноименному киносценарию русского писатель Евгения Шварца. Спектакль посвятит в высокое искусство подрастающее поколение.

В Государственном академическом Малом театре можно будет увидеть постановку "Лев Гурыч Синичкин или провинциальная дебютантка". Версия режиссера Сергея Плотова усилила комедийную составляющую за счет появления живых цитат и отсылок к жизнеописанию русских деятелей культуры и искусства.

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