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23 декабря, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Основные ингредиенты" проходит в Cube.Moscow

"Культура за 100 секунд": выставка "Основные ингредиенты" проходит в Cube.Moscow

Спектакль под открытым небом показали в парке на территории театра кукол Образцова

В парке "Москино" прошла премьера мультимедийного спектакля "Соборная площадь"

"Раскрывая тайны звезд": к 100-летию Михаила Водяного

"Киноулица": Анатолий Мукасей

Картину Репина "Иван Грозный и сын его Иван" вернули в экспозицию Третьяковской галереи

Экспонаты Третьяковской галереи можно увидеть на ВДНХ в павильоне "Центральный"

Премьера исторического шоу "Соборная площадь" прошла в кинопарке "Москино"

"Откройте, Давид": Игорь Золотовицкий

"Раскрывая тайны звезд": смех, да и только

В большом выставочном зале арт-пространства Cube.Moscow проходит выставка "Основные ингредиенты" 20 молодых художников в разных техниках. Там можно будет увидеть произведения живописи и графики, а также инсталляции.

На большие экраны вышла приключенческая комедия "Братья", в которой снялись певец Филипп Киркоров и актер Денис Дорохов.

Дворец культуры Российского государственного социального университета приглашает на новогоднее шоу "Трансформеры спасают Новый Год". Юные гости отправятся на поиски волшебного посоха вместе с помощниками Деда Мороза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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