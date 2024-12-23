23 декабря, 13:00Культура
"Культура за 100 секунд": выставка "Основные ингредиенты" проходит в Cube.Moscow
В большом выставочном зале арт-пространства Cube.Moscow проходит выставка "Основные ингредиенты" 20 молодых художников в разных техниках. Там можно будет увидеть произведения живописи и графики, а также инсталляции.
На большие экраны вышла приключенческая комедия "Братья", в которой снялись певец Филипп Киркоров и актер Денис Дорохов.
Дворец культуры Российского государственного социального университета приглашает на новогоднее шоу "Трансформеры спасают Новый Год". Юные гости отправятся на поиски волшебного посоха вместе с помощниками Деда Мороза.
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