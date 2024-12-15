"Киноулица": Галина Беляева

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженной артисткой России Галиной Беляевой великолепную советскую драму "Мой ласковый и нежный зверь" и те усадьбы Москвы, в которых снимался этот фильм.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти места выбрал режиссер Эмиль Лотяну, чем интересны и знамениты эти усадьбы. А актриса вспомнит, как режиссер влюбил ее в себя и стал ее мужем, а Евгений Дога посвятил ей свой знаменитый вальс. Она также развенчает мифы и легенды, связанные с ней, Олегом Янковским и Лотяну.

Подробнее – в программе "Киноулица".

