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15 декабря, 12:00

Культура

"Киноулица": Галина Беляева

"Киноулица": Галина Беляева

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженной артисткой России Галиной Беляевой великолепную советскую драму "Мой ласковый и нежный зверь" и те усадьбы Москвы, в которых снимался этот фильм.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти места выбрал режиссер Эмиль Лотяну, чем интересны и знамениты эти усадьбы. А актриса вспомнит, как режиссер влюбил ее в себя и стал ее мужем, а Евгений Дога посвятил ей свой знаменитый вальс. Она также развенчает мифы и легенды, связанные с ней, Олегом Янковским и Лотяну.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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