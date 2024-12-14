Спецпоказ фильма "Финист. Первый богатырь" прошел в киноконцерне "Мосфильм"

Специальный показ фильма "Финист. Первый богатырь" прошел в киноконцерне "Мосфильм". Это приквел популярной киноленты-трилогии о "Последнем богатыре".

Зрители увидят как прошлых любимых персонажей, так и новых героев. Картина расскажет о персонаже по имени Финист Ясный Сокол. Съемки проходили в разных местах Казахстана.

О чем будет фильм и когда его можно будет посмотреть – в эфире телеканала Москва 24.

