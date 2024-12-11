"Сити": какие концерты стоит посетить на этой неделе в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку концертов, которые стоит посетить на этой неделе в столице.

Большой концерт группы "Аукцыон" пройдет в столице 12 декабря. Можно будет услышать главные хиты коллектива – "Птицы", "Зима" и "Осколки", а также песни из последнего альбома "Мечты", который вышел в 2020 году.

Также группа "Дискотека Авария" даст большой сольный концерт 13 декабря. Все главные хиты обязательно прозвучат на сцене.

Еще одно представление, которое стоит посетить, – это концерт группы The Hatters. Он пройдет 14 декабря. Зрители смогут посмотреть необычное визуальное оформление и послушать новое звучание главных хитов: от "Рашн стайл" до "Я делаю шаг" и "Наружу изнутри".

Подробнее – в программе "Сити".