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11 декабря, 16:45

Культура

"Сити": какие концерты стоит посетить на этой неделе в Москве

"Сити": какие концерты стоит посетить на этой неделе в Москве

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Команда проекта "Сити" составила подборку концертов, которые стоит посетить на этой неделе в столице.

Большой концерт группы "Аукцыон" пройдет в столице 12 декабря. Можно будет услышать главные хиты коллектива – "Птицы", "Зима" и "Осколки", а также песни из последнего альбома "Мечты", который вышел в 2020 году.

Также группа "Дискотека Авария" даст большой сольный концерт 13 декабря. Все главные хиты обязательно прозвучат на сцене.

Еще одно представление, которое стоит посетить, – это концерт группы The Hatters. Он пройдет 14 декабря. Зрители смогут посмотреть необычное визуальное оформление и послушать новое звучание главных хитов: от "Рашн стайл" до "Я делаю шаг" и "Наружу изнутри".

Подробнее – в программе "Сити".

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