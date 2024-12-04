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Новости

04 декабря, 07:40

Культура

"Моя Москва": Юрий Григорьев. Часть 1

"Моя Москва": Юрий Григорьев. Часть 1

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Вся жизнь актера Юрия Григорьева связана с центром Москвы. Здесь он жил, учился, здесь он работает много лет. Его отец – летчик, Герой Советского Союза, мечтал, чтобы сын пошел в авиацию. Однако усилиями мамы Юрий выбрал творческую профессию.

На прогулке по районам Якиманка и Замоскворечье артист покажет место, где со штукатурки началась столичная история его семьи, вспомнит, как стал знаменитым дядей Юрой в программе "Спокойной ночи, малыши", и расскажет другие легенды своей Москвы – Москвы Юрия Григорьева.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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