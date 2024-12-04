Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новый выход в город открылся на станции метро "Новаторская" Большой кольцевой и Троицкой линий. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Благодаря новому выходу № 5 пассажиры смогут напрямую выходить к жилому району на улице Удальцова и к бизнес-центру. Кроме того, им больше не понадобится переходить шоссе на Ленинском проспекте. Граждане также сэкономят время на путь до станции, а для маломобильных граждан спуск в метро станет еще более комфортным и безопасным.

"По задаче Сергея Собянина мы развиваем инфраструктуру рельсового каркаса и строим дополнительные выходы на некоторых станциях метро", – добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Между тем строительство второго вестибюля станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро подходит к концу. Специалисты выполнили архитектурную отделку, в частности кассовый зал украсили художественным панно, а пол и стены пассажирской зоны облицевали камнем российского месторождения.

Сейчас началось благоустройство прилегающей территории. Между тем на финишную прямую вышли и работы по реконструкции восточного вестибюля станции БКЛ "Каширская". На данный момент его готовность составила 81%. В настоящее время там занимаются устройством инженерных сетей и монтажом оборудования.

