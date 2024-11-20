Собянин: завершается строительство второго вестибюля станции "Физтех"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство второго вестибюля станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии метро подходит к концу. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Специалисты выполнили в нем архитектурную отделку, в частности кассовый зал украсили художественным панно, а пол и стены пассажирской зоны облицевали камнем российского месторождения. По словам мэра, сейчас началось благоустройство прилегающей территории.

Между тем на финишную прямую вышли и работы по реконструкции восточного вестибюля станции БКЛ "Каширская", подчеркнул Собянин. На данный момент его готовность составила 81%. Сейчас там занимаются устройством инженерных сетей и монтажом оборудования.

"С открытием вестибюля пассажиры получат удобный выход к музею-заповеднику "Коломенское", торговым рядам и остановке наземного городского транспорта", – уточнил глава города.

Кроме того, рабочие продолжают строительство пересадки между станциями "Текстильщики" БКЛ и Таганско-Краснопресненской линий. Специалисты монтируют кровлю и укладывают пол, идет отделка пассажирской зоны и технических помещений.

Тем временем архитектурное панно еще установили на платформе строящейся станции "ЗИЛ" Троицкой линии столичного метро. Длина композиции составила 45 метров, а высота – 6,4 метра.

Панно сделано из многослойных алюминиевых панелей с верхним слоем из триплекса. Художественная концепция проекта показывает историю завода имени Лихачева от истоков до настоящего времени. Пассажиры увидят изображения наиболее знаковых образов продукции завода, а также рабочих и инженеров "ЗИЛа" разных эпох.