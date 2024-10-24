Эскалаторы поочередно закроются на ремонт на станции метро "Кузьминки"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На станции метро "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской линии на выходах № 1–4 поочередно закроют на ремонт эскалаторы. Об этом пресс-служба столичного Дептранса сообщила в телеграм-канале.

Ремонтные работы будут проводиться с 28 октября до середины декабря этого года. В будние дни с 07:45 до 08:30 вход на станцию будет осуществляться через выходы № 1–4, выход – через выходы № 5–8.

В ведомстве пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее нетрезвого 38-летнего жителя Астрахани задержали в Московском метрополитене за повреждение плафона на эскалаторе станции "Крестьянская Застава" Люблинско-Дмитровской линии. Он ударил по плафону и разбил его. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.