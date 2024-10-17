Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 07:15

Транспорт

Северный вестибюль станции "Физтех" украсили художественным панно

Северный вестибюль станции "Физтех" украсили художественным панно

На станции метро "Корниловская" Троицкой линии ведутся работы по внутренней отделке

Новости часа: программа реновации жилья в Москве станет постоянной

Новые станции Троицкой линии метро Москвы откроют в ближайшее время

Новости часа: доходы от туристического бизнеса в Москве выросли почти в пять раз

"Безопасный город": москвичам рассказали о правилах смены летней резины на зимнюю

"Безопасный город": около 300 "вафельных перекрестков" появились в Москве

Сезон проката летнего транспорта завершился на ВДНХ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 октября

Новости часа: Москва реализует крупнейшую в ее истории программу развития

Кассовый зал второго строящегося вестибюля станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метро "Физтех" украсили художественным панно, которое посвящено расположенному рядом вузу. Архитектурная композиция выполнена из многослойного стекла техникой цветной печати. Строительство северного вестибюля станции продолжается, сейчас специалисты монтируют инженерные системы.

В сентябре прошлого года Сергей Собянин открыл три новые станции метро: "Физтех", "Лианозово" и "Яхромская". Это увеличило количество остановок на Люблинско-Дмитровской линии до 26. Благодаря открытию станции "Физтех" более 175 тысяч жителей района Северный и подмосковного Долгопрудного получили удобный доступ к метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоНика КараваеваМаксим ШаманинАртем Смахтин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика