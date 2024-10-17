Северный вестибюль станции "Физтех" украсили художественным панно

Кассовый зал второго строящегося вестибюля станции Люблинско-Дмитровской линии столичного метро "Физтех" украсили художественным панно, которое посвящено расположенному рядом вузу. Архитектурная композиция выполнена из многослойного стекла техникой цветной печати. Строительство северного вестибюля станции продолжается, сейчас специалисты монтируют инженерные системы.

В сентябре прошлого года Сергей Собянин открыл три новые станции метро: "Физтех", "Лианозово" и "Яхромская". Это увеличило количество остановок на Люблинско-Дмитровской линии до 26. Благодаря открытию станции "Физтех" более 175 тысяч жителей района Северный и подмосковного Долгопрудного получили удобный доступ к метро.

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