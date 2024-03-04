Представители московской туриндустрии поучаствовали в международной выставке в Индии

Фото: пресс-служба Мостуризма

Представители московской туриндустрии поучаствовали в международной отраслевой выставке SATTE в Индии. В состав столичной делегации вошли представители гостиниц, туроператоров, транспортных компаний и профильных ведомств. Они провели более 720 переговоров с иностранными партнерами. Об этом сообщает заммэра Наталья Сергунина.

По ее данным, Индия входит в топ-3 стран дальнего зарубежья по числу посещающих Москву туристов. В 2023 году в столицу приехали около 60 тысяч гостей из этого государства, что на четверть больше, чем в 2022 году. При этом интерес к программам увеличивается не только у обычных туристов, но и у бизнес-путешественников.

В ходе презентации туристических возможностей основной упор был сделан на гастрономические и культурные проекты. В частности, партнеры узнали о фестивале "Усадьбы Москвы". На стенде Москвы гости познакомились с программой "Московское чаепитие", рассказ сопровождался дегустацией.

Сергунина сказала, что 15 участников программы "Сделано в Москве" представили свою продукцию на стенде. Это бренды, которые выпускают уходовую косметику, товары для гостиниц и ресторанов, продукты питания, ароматы для дома. За три дня стенд посетили более 10 тысяч человек.

В материале добавили, что наибольший интерес вызвали авторские матрешки, вегетарианские угощения. Предприниматель, занимающийся изготовлением отбеливающих средств и зубных паст, получил предложение о выходе на рынок Индии.

Одной из ключевых тем выставки стал деловой туризм. Московская делегация поделилась с коллегами опытом проведения масштабных бизнес-мероприятий на примере международной конференции Meet Global MICE Congress, которая проходила в столице в октябре прошлого года и объединила 67 делегатов из 14 стран.

Ранее Москва попала в список победителей Всероссийского конкурса "Знай наших", город был отмечен за эффективную программу поддержки локальных брендов "Сделано в Москве". По словам Сергуниной, программа, действующая уже полтора года, объединила более 5 тысяч предпринимателей.

Как передавал Сергей Собянин, 24,5 миллиона человек посетили Москву в 2023 году, а объемы туристического потребления увеличились до 1,3 триллиона рублей, что больше, чем в допандемийном 2019 году.

Столичные гостиницы в январе приняли на 16% больше гостей, чем в 2019 году