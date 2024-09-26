Автодорога в районе Щербинки готова на 25%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автодорога от улицы Южной до Залинейного переулка в Щербинке готова на 25%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Полностью выполнена подготовка насыпи, ведутся укладка дорожного полотна и монтаж инженерных коммуникаций", – отметил вице-мэр.

Общая протяженность трассы составит около 3 километров. Дорога представляет собой четырехполосную трассу вблизи с Варшавским шоссе с выездами на магистраль. После открытия дорожного участка водители смогут удобнее выезжать из населенного пункта на Варшавское шоссе. При этом из восточной части города получится еще проще добираться до платформы Остафьево МЦД-2.

"В ходе работ Южную улицу и Залинейный переулок расширяют до четырех полос – по две в каждом направлении", – отметил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

При этом у платформы Остафьево возведут разворотное кольцо, а также построят пешеходный тротуар, велодорожку и наружное освещение. Трассу оборудуют светофорами.

Ранее Сергей Собянин открыл первый участок магистрали в ТиНАО Мамыри – Пенино – Шарапово. Ожидается, что после полного открытия дублера его длина составит около 23 километров, а проходить трасса будет от станции метро "Тютчевская" до Троицка.

