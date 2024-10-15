15 октября, 15:30Транспорт
Автоэксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе зимних шин
Зимняя резина резко подорожала, предупреждают эксперты. Многие москвичи уже начали готовиться к новому сезону, переходя на зимние шины из-за похолодания и ночных заморозков.
Автоэксперт Владимир Сажин советует жителям города использовать фрикционную резину, а за городом – шипованную. Он отметил, что сейчас самое подходящее время для установки фрикционной резины, так как пока нет снега, но утренние заморозки уже начались.
Также эксперт порекомендовал покупать новые качественные шины от проверенных брендов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.