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15 октября, 15:30

Транспорт

Автоэксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе зимних шин

Автоэксперт рассказал, на что обратить внимание при выборе зимних шин

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Зимняя резина резко подорожала, предупреждают эксперты. Многие москвичи уже начали готовиться к новому сезону, переходя на зимние шины из-за похолодания и ночных заморозков.

Автоэксперт Владимир Сажин советует жителям города использовать фрикционную резину, а за городом – шипованную. Он отметил, что сейчас самое подходящее время для установки фрикционной резины, так как пока нет снега, но утренние заморозки уже начались.

Также эксперт порекомендовал покупать новые качественные шины от проверенных брендов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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