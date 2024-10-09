Шесть "Иволг" приобретены для МДЦ-3 в рамках инфраструктурного кредитования

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В текущем году столичные власти приобрели шесть поездов "Иволга" для обслуживания МЦД. В том числе были закуплены современные трехдверные модели "Иволга 4.0". Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Марию Багрееву.

Для приобретения этих поездов была использована программа инфраструктурного бюджетного кредитования, которая реализуется в рамках федерального проекта "Инфраструктурное меню". Средства предоставляются на срок до 15 лет по льготной ставке 3% годовых.

Кредиты предоставляются для реализации значимых инициатив в сфере развития инфраструктуры, которые направлены на создание благоприятной среды для предпринимательской деятельности, улучшение качества жизни населения и стимулирование экономического роста как в отдельных регионах, так и в масштабах всей страны.

"Москва использует возможности льготного инфраструктурного кредитования на обновление подвижного состава Большой кольцевой линии метро и МЦД – крупнейших транспортных проектов столицы. Их реализация повысила привлекательность районов города, способствовала притоку инвестиций в экономику Москвы и созданию дополнительных рабочих мест", – отметила заммэра.

Общая сумма инфраструктурных кредитов, одобренных для столицы, составляет 106,72 миллиарда рублей. Лимиты на 2022–2024 годы уже полностью использованы. На эти средства было закуплено 26 поездов для МЦД и 468 вагонов для БКЛ метро.

"От Зеленограда до Раменского на МЦД-3 уже курсируют только "Иволги", полностью завершим обновление парка поездов на этом диаметре до конца года, а на МЦД-4 планируем в 2025 году", – добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее Центральная пригородная пассажирская компания сообщала, что полностью обновила поезда на маршруте Ипподром – Зеленоград-Крюково на МЦД-3. При этом на всех диаметрах ходят около 70 "Иволг". Посадка пассажиров в составы "Иволга 4.0" осуществляется быстрее благодаря трехдверной компоновке. В случае ремонта на маршруты выходят поезда ЭП2Д.