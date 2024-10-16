Почти все москвичи закрывают больничные с помощью телемедицинской технологии

Порядка 95% больничных в Москве закрывают с помощью телемедицинской технологии. Об этом во время выступления на Форуме инновационных финансовых технологий в Сочи сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что при создании подобных сервисов разработчики должны позаботиться о конфиденциальности данных и равенстве пользователей вне зависимости от их возраста, социального статуса и цифровой грамотности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.