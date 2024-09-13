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13 сентября, 12:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказал, как предотвратить появление остеопороза

"Доктор 24": врач рассказал, как предотвратить появление остеопороза

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Как избежать переломов из-за хрупкости костей? Действительно ли курение и низкая физическая активность приводят к остеопорозу? Как связаны боль в спине и остеопороз и по каким причинам может развиться это заболевание? Кто находится в группе риска? Что делать, чтобы укрепить кости и защититься от переломов в зимний период?

На эти и другие вопросы ответил врач-эндокринолог, диетолог Владимир Яковенко в программе "Доктор 24".

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