Московский проект "Лидеры цифровой трансформации" получил международную премию

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Проект Сергея Собянина "Лидеры цифровой трансформации" стал победителем в номинации "Государственно-частное партнерство" на международной премии Global Innovation & Tech Excellence Awards.

Эксперты отметили, что инициатива Москвы играет важную роль в стимулировании инноваций в стране. Она помогает решать актуальные задачи города, других регионов и делового сообщества. Благодаря этому создаются новые рабочие места, повышается квалификация специалистов в области информационных технологий.

Хакатон "Лидеры цифровой трансформации" – крупное соревнование среди разработчиков, которые создают IT-продукты для государственных организаций и бизнеса. Авторы лучших решений получают денежные награды и возможность протестировать свои проекты в реальных условиях, а также внедрить и расширить их.

Конкурс вызывает интерес у специалистов не только из Москвы и других городов России, но и из дружественных стран. В этом году заявки на участие подали жители 45 государств, включая Белоруссию, Индию, Китай и ЮАР.

С момента проведения первого конкурса в 2019 году в нем приняли участие более 40 тысяч человек, которые и представили более 2 100 перспективных цифровых решений.

Между тем за 2024 год около 300 стартапов создали участники "Академии инноваторов", хакатона "Лидеры цифровой трансформации" и конкурса "Новатор Москвы". Так, участники "Академии инноваторов" запустили ассистент для проведения онлайн-встреч, который был создан на базе искусственного интеллекта. Он способен расшифровывать разговоры и выделять основные тезисы.